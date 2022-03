Palermo, il cambio di passo può darlo Dall’Oglio: ad Avellino con un motore diverso

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare l'Avellino nella gara valevole per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol ⚽️️

"Ad Avellino con un motore diverso. Baldini sta meditando la mossa Dall'Oglio. Cavalli in più in mezzo al campo per dare più dinamismo e profondità alla manovra", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che focalizza la propria attenzione sull'ex centrocampista del Catania.

Il Palermo si appresta ad affrontare la compagine irpina nella gara valevole per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C. La sfida è in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio "Partenio Lombrardi". Dall'Oglio rappresenta una pedina duttile e in grado di conferire maggiore incisività alla produzione offensiva della squadra di Baldini e già contro la Vibonese si è visto come l'ingresso in campo dell'ex etneo abbia dato una svolta significativa caratteriale e non solo a Brunori e compagni.

Il calciatore classe 1992 è stato il grande assente, fin qui, del Baldini 2.0 sulla panchina del Palermo. Dopo la trasferta di Catanzaro, Dall'Oglio è stato out infatti per un problema muscolare che ha risolto comunque da tre gare. L'ex allenatore dell'Empoli lo definisce il centrocampista con maggiore tecnica che la franchigia palermitana ha in organico e la sfida di Avellino potrebbe essere l'occasione giusta per veder partire il numero undici dal primo minuto.

"Il coach lo ha provato per due giorni in coppia con De Rose, mentre ieri lo ha schierato con Damiani. Tutto lascia pensare che sarà il giocatore arrivato in prestito dall'Empoli a fargli spazio", si legge sulla Rosea. Dall'Oglio può conferire muscoli, polmoni e inserimenti ad una squadra che ha dimostrato, fin qui, di faticare e non poco lontana dalle propria mura amiche del "Renzo Barbera".