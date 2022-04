Palermo, il calendario dei playoff: il mini campionato al via dal 1 maggio

A breve comincerà il cammino del Palermo nella fase playoff del campionato di Serie C, con una classifica ancora da delineare ma con un calendario già ben stilato

"L’ultima giornata fra sabato e domenica per definire le classifiche dei tre gironi di Serie C, poi via alla post-season. I play-off iniziano il 1° maggio, ma non per tutti: solo le squadre giunte dal quinto al decimo posto esordiranno nel primo turno della fase dei gironi". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette sotto la lente d'ingrandimento l'inizio della fase playoff che avrà il suo avvio il primo maggio.

Certamente il Palermo non esordirà in quella giornata, vista la posizione di 'privilegio' che vede i rosa essere in ballo ancora per il secondo posto, seppur la corsa su quest'ultimo sia piuttosto complessa. Nel caso di una vittoria sia da parte del Catanzaro e che dell'Avellino, infatti, i rosanero concluderebbero quarti la stagione regolare ed esordirebbero il 4 maggio nel secondo turno della fase dei gironi, in gara unica e in casa.

Questo perché la quarta del girone A è esclusa da questo conteggio per la vittoria della Coppa Italia di Serie C che gli permette di accedere direttamente alla fase Nazionale. Quindi tra Pescara e Palermo, i rosanero avrebbero un punteggio maggiore a causa del coefficiente dato dall'esclusione dal campionato del Catania e quindi risulterebbe testa di serie nella fase nazionale qualora dovessero accedervi dal campo.

"Le terze classificate accedono di diritto alla fase nazionale, come teste di serie del primo turno, dunque esordiscono in trasferta l’8 maggio contro una delle squadre che ha ottenuto l’accesso dalla fase precedente. La gara di ritorno, in casa, è in programma il 12 maggio. In caso di parità nel doppio confronto, accedono al turno successivo, in virtù del miglior posizionamento in classifica", prosegue il GdS.

"Le ultime a scendere in campo nei play-off sono le seconde classificate, il cui esordio è previsto il 17 maggio in trasferta per l’andata del secondo turno della fase nazionale", chiude il quotidiano.