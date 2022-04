Palermo, il 2° posto si gioca su 3 campi: Baldini vede Bari e spera nei flop rivali

Il Palermo si giocherà il secondo posto nell'ultima giornata, nella quale dovrà prima vincere sul campo del Bari per poi sperare nelle debacle di Avellino e Catanzaro

"Se da Vibo Valentia è oggettivamente complicato sperare in un colpaccio della Vibonese (già condannata alla D) nel derby col Catanzaro, dallo «Zaccheria» di Foggia non c’è da dare nulla per scontato nella sfida tra i «satanelli» e l’Avellino". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulla corsa del Palermo al secondo posto nel Girone C di Serie C . I rosa si giocheranno l'obiettivo di questo finale di stagione regolare su tre campi, perché oltre a dover vincere a Bari la formazione di Silvio Baldini dovrà guardare alle sue due rivali, Catanzaro e Avellino .

I calabresi saranno impegnati nel derby contro la Vibonese , con i rossoblu già retrocessi in Serie D e ai quali è difficile chiedere quello che avrebbe le sembianze di un vero e proprio miracolo contro una squadra come quella di Calabro , apparsa solida e incisiva. Qualcosa in più è forse possibile attendersi dalla sfida dello 'Zaccheria', nella quale il Foggia di Zeman dovrebbe spingere al massimo sull'acceleratore per congelare la propria presenza ai playoff, con un solo punto di distacco dall'undicesimo posto in classifica.

"Per questo, al Palermo, aiutarsi da solo difficilmente servirà per prendersi il miglior piazzamento possibile", prosegue il GdS, che sottolinea come vincere a Bari non sarà affatto semplice per il Palermo perché, nonostante i galletti siano già promossi in Serie B, già con l'Avellino in casa avevano dimostrato di essere ancora una squadra con fame. Un'impresa non semplice, dunque, per De Rose e compagni, che dovranno regalare l'ultima grande prestazione contro una big nell'ultimo appuntamento della regular season, sperando che almeno una tra Avellino e Catanzaro non faccia risultato per concretizzare almeno l'ingresso ai playoff dal terzo posto.