Palermo, il “Barbera” secondo per presenze: solo il Bari ha numeri migliori

In attesa dei playoff, il "Renzo Barbera" termina la stagione con la seconda media di pubblico in tutta la Serie C. In B meglio solo il Lecce

"Il 'Barbera' secondo per presenze". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Cancellato il derby di Sicilia, in programma originariamente sabato 16 aprile, il "Barbera" riaprirà le porte ai tifosi soltanto in occasione dei playoff. L'ultima gara della regular season che vedrà protagonisti i rosanero, infatti, andrà in scena al "San Nicola" di Bari.

L'impianto di viale del Fante, dunque, termina la stagione "con la seconda media di pubblico in tutta la Serie C". Diciotto gare casalinghe disputate in casa, una media di 5.758 spettatori a partita. "Numeri che vanno contestualizzati con l’andamento altalenante della squadra fino ad un mese fa, più che con l’effetto post pandemico", si legge. Tuttavia, in tutta la Lega Pro, soltanto il Bari ha fatto meglio (9.422 presenti). Ed il Lecce in tutta la Serie B (8.415).

Nonostante il crollo degli spettatori, il "Barbera" è riuscito ad essere il ventiduesimo stadio per media di pubblico a partita tra i professionisti. In Serie A, ad esempio, il Sassuolo ha soltanto 128 presenti in più per ogni gara disputata.

In questa annata, solo contro Fidelis Andria (con i biglietti a un euro) e Bari il "Barbera" ha raggiunto rispettivamente 11.402 e 10.249 spettatori. E "per i play-off, il club di viale del Fante spera di poter registrare nuovamente questi numeri, considerando l’importanza della posta in palio", conclude il noto quotidiano.