Palermo, il Barbera l’uomo in più: serie di risultati positivi iniziata a marzo 2021

"Il Barbera come amuleto, il 29 come numero magico. Perché la Serie B passa anche dal fortino che il Palermo ha trovato nel proprio stadio, un'imbattibilità interna che si trascina dalla scorsa stagione e che ha portato a 28 le gare consecutive in cui rosanero hanno raccolto punti per la classifica davanti al proprio pubblico", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sulla finale dei playoff di Serie C.