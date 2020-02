Palermo, il “Barbera” ha già un pubblico da A: solo i top-club italiani fanno di più. I numeri…

“Il Barbera macina ogni primato, Palermo ha già un pubblico da A”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che ha analizzato nel dettaglio i dati degli spettatori e la media di presenze stagionali allo Stadio “Renzo Barbera” per le gare casalinghe del Palermo. In occasione della sfida andata in scena domenica pomeriggio contro il FC Messina, vinta dalla squadra di Rosario Pergolizzi grazie alle due reti messe a segno da Ferdinando Sforzini e alle prodezze decisive di Alberto Pelagotti, erano 16.998 i tifosi sugli spalti.

“Un pubblico da A. […] E parliamo di Serie D. I conti sono facili a farsi, in tutta la giornata del calcio italiano solo le partite della massima serie hanno portato più gente allo stadio: nessuna altra gara neppure di B, ha raggiunto numeri simili. Come dire che il Barbera è già tre categorie sopra”, scrive il noto quotidiano sportivo. Ma non solo; in altre due occasioni, al “Barbera” si era registrato un afflusso superiore: contro Licata e Savoia, infatti, erano rispettivamente 19.726 e 17.049 i supporters rosanero allo stadio, senza dimenticare i 10.446 abbonamenti sottoscritti in estate, un altro record per la categoria. “Per capirci, siamo oltre al top della serie B di quest’anno, che nella sua punta massima ha toccato quota 18.003 per Salernitana-Benevento”.

Inoltre, nel weekend la gradinata era gremita di baby tifosi (circa 600) provenienti dalle scuole con cui la società rosanero ha stabilito un rapporto di scambio rivolto ad una corretta formazione sportiva. “Pur in un ambiente pretenzioso come è quello tipico delle metropoli, la spinta del Barbera resta fondamentale e sa trascinare la squadra, in particolar modo nei derby. Scenari totalmente diversi dalle abitudini della Serie D”, si legge. D’altra parte, la media spettatori è di 16.000, anche ben oltre quella tenuta un anno fa dal Bari nello stessa categoria.