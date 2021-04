Palermo, il ballo delle debuttanti: la Vibonese è la quarta squadra che esordirà al “Barbera”

Il Palermo nel pomeriggio ospiterà per la prima volta la Vibonese.

I rosanero alle ore 15.00 saranno impegnati nella sfida contro la compagine calabrese che è una delle squadre che in questa stagione hanno calcato per la prima volta il terreno di gioco del ‘Renzo Barbera‘. Per gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi c’è però una nota positiva da sfatare: contro le cosiddette “esordienti” sono arrivate vittorie e/o pareggi (Paganese, Teramo e Bisceglie). La sconfitta di Monopoli ha lasciato senza dubbio degli strascichi e l’obiettivo primario quest’oggi è quello di tornare al successo contro una squadra che in trasferta ha ottenuto solo due successi in stagione.

Le gare contro le tre “debuttanti”, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, ebbero inizio contro la Paganese quando i rosanero si imposero per 2-1 grazie alle reti di Rauti e Saraniti. Arrivò una vittoria anche nel match contro il Bisceglie, dopo il vantaggio di Rocco è arrivata la rimonta firmata dalla doppietta di Lucca e dalla rete di Luperini. L’unico pareggio è arrivato nel corso della sfida contro il Teramo, un 1-1 firmato Birligea e Lucca.