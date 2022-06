Palermo, Iachini: “Baldini un grande, non servono calcoli. Brunori? Anno perfetto”

L'ex tecnico rosanero ha parlato a 360° del doppio confronto finale con il Padova che attende la compagine di Silvio Baldini per la conquista della Serie B

Parola a Beppe Iachini . Promozioni e playoff, Iachini è uno di quelli che sa come si fa. L'ultimo allenatore ad aver conquistato un salto di categoria, nella massima serie, con il Palermo , amato dalla tifoseria rosanero e rimasto fedelmente attaccato alla piazza. "Ai playoff fai leva su altre cose, tutte le gerarchie si azzerano, non c’è una logica, l’unica può essere il vantaggio di giocare il ritorno in casa e se hai due risultati su tre. E il Palermo li ha sfruttati", così Iachini nell'intervista rilasciata alle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport.

Iachini, infatti, ha poi proseguito sull'apporto motivazionale dato da Baldini fin dal suo ritorno in rosanero, oltre che sul contributo realizzativo da capogiro fornito da Matteo Brunori, autore di 28 reti stagionali: "Silvio è uno di quegli allenatori che non ha raccolto quanto avrebbe meritato, perché è molto preparato, è un grande conoscitore della materia a livello tattico e di gestione dei sentimenti e delle emozioni. I giocatori, dovunque è andato, gli hanno sempre voluto bene, non è un caso che abbia portato il Palermo fino alla finale dei playoff. Brunori? In una squadra il portiere e l'attaccante sono ruoli nevralgici, se imboccano la stagione giusta è difficile che una squadra non centri l’obiettivo. Brunori è nell’annata perfetta, sta trasformando tutto in oro. È il terminale offensivo di un progetto tattico che alla fine ha trovato la quadratura. Lui in B? Se uno fa gol e perché sa fare gol, inutile giraci attorno, poi è anche nel pieno della maturità e ha un futuro davanti importante. Credo che Brunori possa fare un percorso analogo a quello di Toni e Schwoch. Non entro nel merito, però uno che fa gol così faccio di tutto per tenerlo".