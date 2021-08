Palermo, i nuovi numeri di maglia: dalla 9 di Brunori alla 23 di Fella

Match day! Il Palermo si appresta ad affrontare il Picerno nella gara valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C

Ai nastri di partenza la nuova stagione del Palermo targato Giacomo Filippi . La formazione siciliana scenderà in campo questo pomeriggio alle ore 17.30 presso lo Stadio Renzo Barbera per la sfida contro il Picerno valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C .

Nella giornata di ieri, il club rosa ha diramato - attraverso i propri mezzi di comunicazione ufficiali - la lista dei convocati per la partita contro la franchigia lucana. Spiccano delle novità per quanto concerne i numeri di maglia dei calciatori a servizio dell'ex secondo di Roberto Boscaglia. Si aspetta l'esordio in campionato per verificare se resterà questa la numerazione per tutta la stagione agonistica del Palermo Calcio o meno.