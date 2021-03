Palermo, Hera Hora al capolinea: la società sarà presto liquidata, Di Piazza contrario

Hera Hora al capolinea.

La società, creata da Dario Mirri e Tony Di Piazza per partecipare al bando per l’assegnazione delle quote del Palermo, verrà a breve liquidata. Per mettere nero su bianco, come scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘, servirà attendere l’assemblea straordinaria dei soci e soprattutto la presenza di un notaio.

«Il Cda tenuto ieri pomeriggio ha deliberato la convocazione dell’assemblea proprio per porre fine all’esistenza della holding che poco più di un anno e mezzo fa venne scelta dal sindaco Orlando…».

Durante la riunione non si è però discusso solo di tale argomento, infatti nei giorni scorsi sarebbe arrivata una Pec di Di Piazza che contestava l’operato di Rinaldo Sagramola. La soluzione legata alla liquidazione della società comporterebbe una semplificazione delle procedure aziendali e avrebbe delle conseguenze sul recesso di Di Piazza. Con lo scioglimento della holding, infatti, tale recesso non avrebbe più incisività e i membri potrebbero diventare soci diretti del Palermo a meno che non si opti per vendere le quote. Durante il Cda la liquidazione di Hera Hora è stata votata a maggioranza eccezion fatta per l’italo-americano che sarebbe stato contrario, si dovrebbe agire entro il mese di marzo.