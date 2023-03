Palermo, Gomes verso il rientro da titolare: con Verre e Saric un trio di qualità

Geometrie, duttilità, interdizione e schermatura della retroguardia, sagacia tattica e tanta corsa per Claudio Gomes. Divenuto titolare nel match tra Palermo e Pisa nel girone d'andata, da lì in poi totalizzerà 15 apparizioni dal 1'. Escluse ovviamente le assenze per infortunio o squalifica. Delle presenze citate, solo due contro Frosinone e Genoa (a sprazzi) il centrocampo sopra elencato è stato messo in campo. Uno schieramento di cui il tecnico Eugenio Corini non farebbe volentieri a meno. Per qualità, quantità e sincronia che i tre potrebbero sciorinare una volta acquisita maggiore continuità. Piede educato, rapidità d'esecuzione e di pensiero, sopraffina visione di gioco, Verre rappresenta un profilo di alto lignaggio per gli attuali standard del campionato di Serie B. Saric mezz'ala eclettica e polivalente che abbina dinamismo e qualità. Rapidità, buona tecnica individuale, abile negli inserimenti offensivi e spiccata propensione alla rifinitura.