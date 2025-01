Palermo, gol e futuro: il CFG blinda il suo talento primavera

Il bomber classe 2006 del Palermo primavera, vicino alla firma di un contratto pluriennale. Il club del CFG punta forte sul talento cresciuto nel settore giovanile rosanero

Mediagol ⚽️ 2 gennaio 2025 (modifica il 2 gennaio 2025 | 22:42)

Con dieci reti in tredici presenze nel campionato primavera 2024/25, Salvatore Di Mitri si conferma uno dei talenti più promettenti del settore giovanile del Palermo. Attaccante centrale classe 2006, Di Mitri è attualmente il capocannoniere della formazione primavera allenata da Cristiano Del Grosso, continuando a impressionare per il suo fiuto del gol e la capacità di essere decisivo in area avversaria.

UN TALENTO CRESCIUTO IN ROSANERO — Giunto al Palermo nel 2020 grazie all’intuizione di Leandro Rinaudo, allora Responsabile del Settore Giovanile, Di Mitri ha compiuto una crescita costante all’interno della cantera rosanero. Dopo essersi messo in luce con otto gol in ventisei presenze nella scorsa stagione primavera, il giovane attaccante ha iniziato l’attuale annata con numeri ancora più significativi, confermandosi come uno dei prospetti di maggiore rilievo nel panorama nazionale.

DALLA PRIMAVERA ALLA PRIMA SQUADRA — Il talento del classe 2006 non è passato inosservato. Già il 17 marzo 2023, Di Mitri ha vissuto l’emozione della convocazione in prima squadra, durante il match tra il Palermo di Corini e il Modena al Barbera. Ora, con la maglia della primavera, continua a crescere sotto la guida di Del Grosso, dimostrando qualità tecniche e fisiche che lo rendono un punto fermo per il futuro del club.

CONTRATTO PLURIENNALE IN ARRIVO — Secondo indiscrezioni, il Palermo targato CFG è pronto a blindare il giovane bomber con un contratto pluriennale. I termini dell’accordo, già definiti nei dettagli, rappresentano un segnale chiaro della volontà del club di investire sui giovani talenti cresciuti nel settore giovanile. La firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, sancendo un nuovo step nella carriera di Di Mitri.

IL FUTURO ROSANERO — Con la fiducia del club e l’attenzione verso il settore giovanile, il Palermo punta a costruire una squadra competitiva valorizzando i propri prospetti. Salvatore Di Mitri rappresenta un esempio virtuoso del lavoro svolto all’interno del vivaio rosanero, confermando la filosofia della proprietà CFG di combinare giovani talenti e prospettive a lungo termine per il rilancio del club.