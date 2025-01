Palermo, Nuovo striscione della CNI: “Dionisi, De Sanctis, Gardini via”

Continuano incessantemente le proteste contro allenatore e dirigenti in casa rosanero

Continuano incessantemente le proteste contro allenatore e dirigenti in casa rosanero. Tra il futuro appeso a un filo e le grandi proteste dei tifosi, il tecnico, il ds e il direttore generale stanno vivendo il loro peggior momento calcistico in sicilia. Quanto apparso nei giorni scorsi fuori il "Barbera" dalla Curva Nord 12, viene replicato dalla CNI: contestazione mirata ai singoli elementi della società. Questa volta nel vortice di critiche rientrano sia tecnico che dirigenti con un eloquente: "Dionisi, De Sanctis, Gardini via".