Palermo, Giornale Di Sicilia: “Inzaghi: «Capita di sbagliare, ma adesso ripartiamo»”

«Una giornata storta poteva starci dopo tutto quello che abbiamo fatto, speriamo che il prossimo scivolone sia fra quattro mesi. La squadra vuole rimettersi in marcia»

Mediagol ⚽️ 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 07:06)

Pippo Inzaghi predica calma e fermezza alla vigilia della sfida contro il Mantova, chiedendo al suo Palermo di archiviare il KO di Pescara come un semplice "incidente di percorso". Secondo il Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero ha minimizzato la portata della sconfitta in Abruzzo, definendola l'unico errore in un filotto di quindici partite e sottolineando come la squadra sia ansiosa di riprendere la marcia interrotta davanti ai propri tifosi. Inzaghi ha ribadito la sua fiducia nel progetto biennale, convinto che il gruppo abbia la maturità necessaria per affrontare il rush finale, dove testa e gambe faranno la differenza.

Il tecnico ha analizzato con onestà gli errori commessi all'Adriatico, definendo il gol del 2-1 subìto come un'ingenuità inaccettabile per una squadra di vertice. Tuttavia, ha preferito mostrare ai giocatori quanto di buono fatto nei quattro mesi precedenti per iniettare nuova linfa motivazionale. La preoccupazione principale di Inzaghi riguarda l'insidia psicologica: preparare gare contro squadre "con l'acqua alla gola" come il Mantova è paradossalmente più difficile rispetto agli scontri diretti con Monza, Venezia o Frosinone, poiché richiede una soglia di attenzione costante per evitare cali di tensione fatali.

Un segnale di grande maturità è arrivato dalla piazza: l'accoglienza calorosa dei tifosi al ritorno dall'Abruzzo è stata definita da Inzaghi un "gesto di grande intelligenza", segno che l'ambiente ha compreso l'impegno profuso e l'anima dimostrata dai rosa finora. Sul fronte dell'infermeria, le notizie sono eccellenti. La difesa torna al completo: Bani e Magnani (che a Pescara era solo affaticato) sono pienamente disponibili per blindare l'area di rigore rosanero.

La vera novità di serata potrebbe però arrivare dalla fascia. Inzaghi ha annunciato che Rui Modesto ha finalmente completato due settimane di lavoro intenso con il gruppo ed è pronto per un impiego part-time di 20-30 minuti. Il debutto del laterale portoghese rappresenterebbe una freccia in più all'arco del Palermo, proprio nel momento in cui serve freschezza atletica e imprevedibilità per scardinare il muro del Mantova e riaccendere la corsa verso la Serie A.