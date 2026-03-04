Giornale Di Sicilia: “Assalto al Mantova, il Palermo prova a scuotersi”

Palermo è chiamato a una prova di carattere immediata per cancellare il pesante scivolone di Pescara. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia , il turno infrasettimanale contro il Mantova al Barbera non concede spazio ai rimpianti: con il duo Monza-Venezia scappato a +9 e il Frosinone a +3, i rosanero non possono più permettersi passi falsi se vogliono mantenere vive le speranze di promozione diretta. L'obiettivo è blindare il fortino di viale del Fante, dove la squadra di Inzaghi cerca oggi il nono successo consecutivo , un rendimento casalingo che fa da contraltare alle recenti amnesie esterne.

Per scuotere l'ambiente e ritrovare solidità, Inzaghi punta sul ritorno del capitano Bani , ristabilito dopo l'influenza, che andrà a ricomporre la linea difensiva titolare con Peda e Ceccaroni davanti a Joronen. Nonostante la necessità di gestire le energie, le rotazioni dovrebbero essere contenute: Pierozzi e Augello agiranno sulle fasce, mentre in mediana la coppia Segre-Ranocchia rimane l'asse portante della manovra. La novità principale potrebbe riguardare la trequarti, dove Le Douaron scalpita per una maglia da titolare al posto di Johnsen, affiancando l'inamovibile Palumbo a supporto del capocannoniere Pohjanpalo , già a quota 18 centri stagionali.

La sfida è ricca di intrecci e suggestioni legate al passato. Tra le fila dei lombardi spicca la presenza di Bardi, ex compagno di Pohjanpalo e grande protagonista della gara d'andata, arrivato a Mantova a gennaio su intuizione di Leandro Rinaudo. Proprio il direttore sportivo biancorosso è l'ex più atteso, avendo ricoperto a Palermo ogni ruolo possibile, da calciatore a dirigente. A completare il quadro degli ex ci sono il tecnico dei virgiliani Modesto e l'attaccante Mancuso, mentre sarà assente Falletti.