Palermo è chiamato a una prova di carattere immediata per cancellare il pesante scivolone di Pescara. Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, il turno infrasettimanale contro il Mantova al Barbera non concede spazio ai rimpianti: con il duo Monza-Venezia scappato a +9 e il Frosinone a +3, i rosanero non possono più permettersi passi falsi se vogliono mantenere vive le speranze di promozione diretta. L'obiettivo è blindare il fortino di viale del Fante, dove la squadra di Inzaghi cerca oggi il nono successo consecutivo, un rendimento casalingo che fa da contraltare alle recenti amnesie esterne.
Giornale Di Sicilia: “Assalto al Mantova, il Palermo prova a scuotersi”
Per scuotere l'ambiente e ritrovare solidità, Inzaghi punta sul ritorno del capitano Bani, ristabilito dopo l'influenza, che andrà a ricomporre la linea difensiva titolare con Peda e Ceccaroni davanti a Joronen. Nonostante la necessità di gestire le energie, le rotazioni dovrebbero essere contenute: Pierozzi e Augello agiranno sulle fasce, mentre in mediana la coppia Segre-Ranocchia rimane l'asse portante della manovra. La novità principale potrebbe riguardare la trequarti, dove Le Douaron scalpita per una maglia da titolare al posto di Johnsen, affiancando l'inamovibile Palumbo a supporto del capocannoniere Pohjanpalo, già a quota 18 centri stagionali.
La sfida è ricca di intrecci e suggestioni legate al passato. Tra le fila dei lombardi spicca la presenza di Bardi, ex compagno di Pohjanpalo e grande protagonista della gara d'andata, arrivato a Mantova a gennaio su intuizione di Leandro Rinaudo. Proprio il direttore sportivo biancorosso è l'ex più atteso, avendo ricoperto a Palermo ogni ruolo possibile, da calciatore a dirigente. A completare il quadro degli ex ci sono il tecnico dei virgiliani Modesto e l'attaccante Mancuso, mentre sarà assente Falletti.
Il Barbera si prepara a trasformarsi ancora una volta nell'uomo in più per trascinare la squadra fuori dalle sabbie mobili della delusione post-Pescara. Inzaghi sa che con 33 punti ancora a disposizione il campionato può cambiare volto velocemente, ma la risalita deve necessariamente iniziare stasera. Serviranno cinismo e una prova di forza mentale per superare un Mantova affamato di punti salvezza e riagganciare il treno di testa prima che il divario diventi incolmabile.
