Giornale di Sicilia: “È il momento più difficile, adesso bisogna restare tutti uniti”

Palermo, dopo il passo falso serve unità: la A si allontana ma la corsa non è finita

⚽️ 3 marzo - 08:03

Nel suo editoriale sul Giornale di Sicilia, Luigi Butera fotografa quello che definisce “il momento più difficile” della stagione del Palermo, richiamando un’espressione già utilizzata dal ds Osti mesi fa: “Per aspera ad astra”. Un motto che torna d’attualità dopo la sconfitta di Pescara, arrivata al termine di una striscia positiva di 14 risultati utili.

Il paradosso, sottolinea l’articolo, è che sia bastato un solo passo falso per far ripiombare i rosanero nei distacchi di inizio novembre. Durante il lungo periodo senza sconfitte, infatti, il Palermo non è riuscito a costruire quella serie di vittorie consecutive che le dirette concorrenti hanno invece saputo mettere insieme. Il Venezia ha infilato otto successi di fila, il Monza sette, il Frosinone cinque: “provviste” che oggi consentono loro di assorbire meglio eventuali inciampi. I rosanero, fermatisi a tre vittorie consecutive, non hanno avuto lo stesso margine di sicurezza.

Butera evidenzia come, in un campionato sempre vissuto all’inseguimento, fosse chiaro che una sconfitta potesse avere un peso enorme. Quella contro l’ultima in classifica ha avuto effetti pesanti: il distacco dalla coppia di testa Monza-Venezia è salito a sei punti, complicando sensibilmente la corsa alla promozione diretta.

L’editoriale mette in guardia anche dall’aspetto emotivo. Il calcio è “umorale” e vive di risultati: il rischio che lo stop contro il Pescara lasci strascichi nell’ambiente è concreto. Tuttavia, il messaggio è chiaro: non è il momento di mollare. La partita contro il Mantova rappresenta un’occasione immediata di riscatto e il campionato di Serie B, per sua natura, può riservare sorprese fino all’ultima giornata.

L’invito finale è all’unità. Squadra e piazza devono restare compatte per inseguire un obiettivo che oggi appare più lontano, quasi un miraggio. E se la promozione diretta dovesse sfumare, resterebbe comunque la strada dei play-off. In un modo o nell’altro, conclude il Giornale di Sicilia, ciò che conta è che il Palermo riesca a conquistare la Serie A. Restando tutti uniti, forse, sarà più facile.