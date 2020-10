Palermo, giocatori e modulo: le scelte di Boscaglia fanno già discutere, ma c’è una nota lieta

“Giocatori e modulo: le scelte di Boscaglia fanno già discutere”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Tre le sconfitte maturate nelle prime quattro gare dalla compagine rosanero, sei le reti subiti e appena un gol segnato. Il tecnico Roberto Boscaglia, squalificato per un turno, ha cambiato quattro formazioni diverse in altrettante partite “per l’emergenza, ma anche per scelta, insistendo su alcuni giocatori e aprendo dei dubbi su altri”. Tre i casi: il coach ex Trapani ha gettato nella mischia Lucca due volte di fila, nonostante sia “evidente che il ragazzo è palesemente in difficoltà”, oltre ad aver tenuto fuori dall’inizio per tre partite Floriano e proposto Crivello centrale senza averlo mai provato in quel ruolo in ritiro. Inoltre, ha utilizzato con il contagocce anche Martin e Accardi.

“Equivoci dai quali uscire al più presto perché danno soltanto la sensazione che qualche giocatore non rientri nei piani del tecnico, a differenza di quelli della società”, si legge. Boscaglia, dunque, “è chiamato quanto prima a trovare una quadratura del cerchio […] anche forzando la mano con un sistema di gioco che possa dare più equilibrio”. Tuttavia, secondo il noto quotidiano sportivo, in questo avvio tutt’altro che positivo c’è una nota lieta: la tenuta atletica sta salendo. “Un gradino importante che potrà comprenderne magari altri già a partire dal match di domani con la Turris”, conclude la Rosea.