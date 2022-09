Palermo-Genoa, quote bookmakers: Grifone favorito al “Barbera”, alto il segno 1

Quasi tutto pronto per la sfida del "Barbera" tra Palermo e Genoa, gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma alle 20:30. Dopo la sconfitta esterna del "Granillo" contro la Reggina di coach Filippo Inzaghi, il Palermo FC guidato da Eugenio Corini, vuole riscattare l'amaro ko - il secondo di fila dopo quello del "Renzo Barbera" contro l'Ascoli- davanti ai propri tifosi, che per la sfida di stasera dovrebbero essere numericamente vicini a quelli già visti nelle prime due gare interne della nuova stagione calcistica del campionato cadetto. Saranno dunque circa 20.000 i sostenitori rosanero che inciteranno la formazione capitanata da Matteo Brunori, in un "Barbera" che si prepara dopo tre stagioni lontane dal calcio che conta a riassaporare una gara di cartello.