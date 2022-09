Palermo-Genoa, numeri da record sugli spalti: è la quinta gara più vista in Italia

Record di presenze sugli spalti del "Barbera" per il match Palermo-Genoa

1-0: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Genoa, valida per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023. La compagine rosanero, grazie ad una splendida rete messa a segno da Brunori, si è imposta sulla compagine rossoblù nel big match del "Renzo Barbera" andato in scena venerdì sera. Un risultato importante che permette ai siciliani, non solo di riscattare le sconfitte contro Ascoli e Reggina, ma anche di muovere la classifica raggiungendo quota 7 punti.