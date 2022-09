Palermo-Genoa, oltre 23 mila al “Renzo Barbera”: record di presenze e successo rosa

Termina 1-0 l'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, Palermo-Genoa. La compagine rosanero guidata da Eugenio Corini stende il grifone del tecnico Alexander Blessin, nel big match del "Renzo Barbera". Torna dunque al successo la formazione di capitan Matteo Brunori - fascia al braccio per il bomber nativo di Macaé, data l'assenza di Floriano dall'undici titolare - ha vinto anche la sfida a distanza con il collega genoano Massimo Coda. Palermo che grazie al gol dell'attaccante italo-brasiliano mette in cassaforte il successo contro il Genoa, muovendo nuovamente la classifica che vede i rosanero a quota 7 punti, mentre i liguri restano momentaneamente fermi a +1 dai siciliani. Incisiva e determinante la spinta del pubblico presente per l'occasione al "Renzo Barbera". Con 23.643 spettatori presenti sugli spalti, Palermo-Genoa ha fatto ieri registrare il record di pubblico presente all'interno dell'impianti di viale del fante nel nuovo campionato di Serie B 2022-2023. Numeri decisamente lontani dai sold-out registrati durante la cavalcata dei playoff promozione di Serie C, ma un dato che consolida decisamente la tifoseria palermitana sul podio del torneo cadetto, alle spalle di Genoa e Bari, con una media spettatori complessiva superiore ai 22.500, dopo le precedenti sfide interne contro Perugia (21.835 presenze sugli spalti) ed Ascoli (22.163 spettatori tra paganti e abbonati).