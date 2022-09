Palermo-Genoa, giovedì 8 settembre mister Corini in conferenza stampa

La sfida tra Palermo e Genoa è in programma venerdì sera allo Stadio "Barbera"

Poco più di quarantotto ore e sarà Palermo-Genoa . La gara, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B , è in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera".

Domani, giovedì 8 settembre, alla vigilia del match, Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 13:00 . Di seguito, la nota in questione diramata sul sito di riferimento del club di viale del Fante:

"Domani alle ore 13.00 allo stadio "Renzo Barbera" Eugenio Corini parlerà in conferenza stampa. L'accesso all'impianto sarà consentito, a partire da 15 minuti prima dell'inizio, esclusivamente agli Operatori dell'Informazione in possesso di accredito stagionale 2022-2023 per assistere alle conferenze stampa del Palermo F.C".