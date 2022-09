Palermo-Genoa, Brunori sfida Coda al “Barbera”: nel suo stadio è inarrestabile

Sfida fra capocannonieri. Palermo-Genoa , match in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera", vedrà protagonisti i capocannonieri di Serie C e di Serie B 2021-22: Matteo Brunori e Massimo Coda .

"Coda l'ho allenato a Lecce, ha qualità e sa calciare sia di dentro, sia di sinistro. Brunori approccia sempre l'allenamento in modo molto intenso con l'atteggiamento che porta in scia tutto il resto della squadra. Contro la Reggina era anche capitano. in pochi mesi gli è successo di tutto, mi aspetto un percorso di maturazione continua ed lo accompagnerò in questo percorso. Quando si è molto bravi le responsabilità salgono. E' una sfida intrigante quella tra Brunori e Coda, ma spero la vinca il nostro Matteo (ride, ndr)", le dichiarazioni rilasciate alla vigilia, in sede di conferenza stampa, dal tecnico del Palermo, Eugenio Corini.