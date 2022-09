Palermo-Genoa, Brunori: “Serve tempo. Coda? Top, ma la sfida è tutta da giocare”

"Massimo è un grande attaccante che conosce benissimo la Serie B e sa bene come colpire gli avversari in questa categoria". Lo ha detto Matteo Brunori , intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo affronterà il Genoa di mister Blessin nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B . Una sfida nella sfida, quella che vedrà protagonisti l'attaccante italo-brasiliano e Massimo Coda .

"I numeri parlano per lui, ma io sono concentrato sulle mie prestazioni, darò il massimo e sono convinto che la sfida sia tutta da giocare - ha proseguito Brunori - Per un attaccante segnare è praticamente una ragione di vita, per me segnare al Barbera è sempre la stessa emozione della prima volta. Il gol però non è il fine, ma lo strumento per vincere le partite. Quindi penso solo a quello, non a quello che darei, ma a quello che darò: tutto ciò che ho dentro di me", le sue parole.