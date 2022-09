Palermo-Genoa 1-0: cuore, grinta e Brunori! Tre punti pesanti al Barbera per Corini

Corini non si lascia scalfire dagli ultimi risultati negativi e punta sulla continuità, riproponendo per dieci undicesimi la formazione scesa in campo al Granillo. Marconi in luogo dello squalificato Bettella, nel cuore della retroguardia, l'unica variazioni in distinta, 4-3-3 con Pigliacelli tra i pali, Buttaro e Mateju esterni bassi, Nedelcearu e Marconi tandem di centrali. Stulac in cabina di regia, Segre e Saric intermedi in zona nebralgica. Di Mariano ed Elia aculei di un tridente che ha in Brunori il terminale di riferimento.

Palermo che parte col piede sull'acceleratore. Punizione deliziosa dal limite di Stulac che sfiora il palo e termina sull'esterno della rete. Il Genoa rispobde subito: la sponda di Coda premia l'attacco alla profondità di Ekuban che calcia incredibilmente largo a due passi da Pigliacelli. Bello scambio stretto tra Saric e Di Mariano, l'ex Ascoli scarica e aggredisce lo spazio, il suo destro in spaccata trova pronto Martinez. Segre prova il destro al volo dal limite al minuto venti, palla alta sopra la traversa. Duello rusticano sul binario destro dell'offensiva genoana tra Portanova e Mateju: l'ex Brescia trattiene l'avversario e l'arbitro lo ammonisce. Pigliacelli respinge a pugni chiusi il mancino di Pajac. Brunori va in pressione asfissiante e ruba la sfera, tirocross per il taglio di Di Mariano che si divora il vantaggio. Pajac sfiora l'incrocio con una splendida punizione a giro al minuto ventiquattro. Eccesso di foga di Brunori su Badelj e giallo per il numero nove di Corini. Il Genoa fa la partita, il Palermo prova ad arginare la manovra della squadra di Blessin e ripartire pericolosamente negli spazi concessi dai liguri. Squillo Brunori al minuto trentadue: manovra ben orchestrata da Stulac e Segre, verticalizzazione dell'ex Torino per il centravanti rosa, bravo a difendere la sfera tra due difensori ospiti ed impegnare Martinez con un destro secco. Altra chance per un Palermo che cresce e prende coraggio: Buttaro premia il taglio di Elia ma Marinez è bravo a chiudere lo specchio all'esterno offensivo rosa. Elia sguscia sulla destra e Pajac lo stende beccandosi un cartellino giallo. La prima frazione si chiude con una bella parata in tuffo di Pigliacelli che devia in corner il piazzato di Badelj.

SECONDO TEMPO - Palermo che parte di slancio nella ripresa. Splendida combinazione Brunori-Elia-Segre sullo stretto, il numero otto rosa va giù in area dopo un contatto con Dragusin, ma l'arbitro lascia proseguire nonostante le vibranti proteste dei padroni di casa. Preludio al vantaggio degli uomini di Corini: accelerazione devastante di Di Mariano e palla vagante in area dopo un rimpallo: Brunori batte implacabilmente Martinez con una rasoiata di sinistro. Blessin prova a correre subito ai ripari: Portanova e Jagiello lasciano spazio a Yalcin e Aramu. Stulac finisce nell'elenco degli ammoniti. Corini richiama in panchina Saric eopta per l'inserimento di Damiani in mediana. Giallo per Badelj che stende Damiani lanciato in ripartenza. Altro doppio cambio per il Genoa: Pajac e Badelj out per Galdames e Strootman. Gli ospiti spingono e creano qualche impiccio al Palermo che si difende con ordine e apllicazione. Pigliacelli si fa trovare pronto sul destro di Coda, poi Yalcin sfiora l'incrocio con uno splendido destro al volo dai venti metri. Anxora Henoa pericoloso alla mezz'ora: Ekuban taglia bene in area e alza troppo il lob sull'uscita di Pigliacelli. All-In per Blessin: fuori Hefti e dentro Puscas. Giallo anche per Galdames che entra duro su Brunori. Corini cerca linfa dalla panchina per gli ultimi dieci minuti: Di Mariano e Stulac lasciano il campo a Soleri e Claudio Gomes all'esordio in rosanero. Chance per il raddoppio poco dopo: splendida torre di Soleri per Brunori, gran destro del nove e parata di istinto di Martinez. Replay della combinazione tra i due praticamente istantaneo: Brunori stavolta con il sinistro e Martinez in presa bassa. Mateju e Brunori lasciano il posto a Sala e Vido nell'ultimo scorcio di match. Pigliacelli decisivo nel recupero, si oppone in uscita bassa a Puscas e blinda il vantaggio. Brivido nel finale: cross di coda e liscio di Nedelcearu, sul tocco di Bani la palla rotola in rete ma il Var certifica l'offside del genoano. Con un secondo tempo tutto grinta e cuore il Palermo di Corini conquista una vittoria pesantissima al cospetto di un avversario di livello.