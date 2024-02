Palermo, Gds: “vittoria in trasferta manca da quattro mesi. Altre big di Serie B…”

Un trend radicalmente invertito tra prima e sonda parte del girone d'andata. L'avvio di stagione metteva in evidenza un Palermo travolgente e vincente in trasferta, capace di inanellare ben quattro successi di fila lontano dalle mura amiche. Squadra di Corini che stentava non poco invece al Barbera, vanificando spesso quanto di buono prodotto e raccolto nelle performance in campo esterno. Nel finale del girone d'andata e dopo il giro di boa, il trend si è improvvisamente ribaltato: Palermo che centra un poker di vittorie consecutive al Barbera ma fatica non poco e non riesce, da ben quattro mesi, a fare bottino pieno in trasferta. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'importanza di ritrovare i numeri da big di inizio stagione lontano dal Barbera, condizione imprescindibile per riuscire a coltivare concrete ambizioni di promozione diretta. L'ultima volta che il Palermo sorrise in campo avverso fu il sette ottobre scorso, quando Brunori e compagni sbancarono il Braglia di Modena con le firme di Henderson e Mancuso. Una prova autorevole, solida e pragmatica, sotto gli occhi di oltre quattromila tifosi rosa accorsi in Emilia per sostenere la propria squadra in uno scontro diretto in chiave playoff. Da quel momento, il Palermo è l'unica squadra di Serie B a non aver più vinto in trasferta. Appena quattro punti racimolati nelle seguenti sfide esterne, i pari intrisi di rimpianti contro Como e Parma, il buon punto di Catanzaro con il Palermo che ha anche sfiorato il successo nel finale. Tuttavia, in termini di numeri e vittorie conquistate in trasferta, c'è un gap sostanziale tra le attuali battistrada del torneo cadetto e la formazione di Corini. Per colmarlo i rosanero dovranno tornare a fare bottino pieno anche a domicilio, a partire dal match del Garilli contro la Feralpisalò guidata da Zaffaroni. Anche in questa occasione la formazione di Corini potrà contare sul massiccio esodo di numerosi tifosi rosanero, circa duemilaseicento, che gremiranno gli spalti del Garilli per sostenere i propri beniamini in un momento topico della stagione.