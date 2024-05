Palermo, Gds: “Vietato sbagliare, battere il Sudtirol per il sesto posto. Playoff…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia propone una disamina sugli ultimi novanta minuti del campionato di Serie B e le contestuali prospettive del Palermo Mignani in ottica griglia playoff. Il focus a firma Carlo Brandaleone fotografa nitidamente ipotesi e scenari della trentottesima giornata del campionato cadetto nelle zone alte della graduatoria, evidenziando come Palermo, Sampdoria e Brescia, in rigoroso ordine di classifica attuale, si giochino sesto, settimo ed ottavo posto. La squadra di Mignani è al momento in pole position, ma per corroborare la posizione corrente deve vincere sul campo di un Sudtirol che non ha più nulla da chiedere a questo torneo. Viceversa, Brunori e soci dovranno attendere l'esito dei match delle dirette concorrenti, i blucerchiati al Ceravolo di Catanzaro contro la formazione di Vivarini cristallizzata al quinto posto e già con la mente ai playoff, le rondinelle impegnate in una sfida di ben altro coefficiente di difficoltà a Bari, dove i galletti si giocano le residue chances di salvezza davanti al proprio pubblico. Riuscire a blindare il sesto posto vorrebbe dire giocare in casa il preliminare playoff il prossimo diciassette maggio, con il vantaggio di poter disporre di due risultati su tre per accedere alla doppia semifinale contro la terza classificata. Anche in caso di parità, dopo i novanta minuti ed eventuali supplementari, passerebbe al turno successivo la formazione meglio posizionata in graduatoria. Palermo che non può sbagliare e deve solo conquistare l'intera posta in palio al Druso, si può discutere su chi tra altoatesini e giallorossi venderà più cara la pelle, riflettere sulle reali risorse tecniche e caratteriali di un Bari in piena crisi e contestato dai tifosi, ma il dilemma principale è legato al rendimento del Palermo. Rosa in grado di ottenere la prima vittoria dell'era Mignani e garantirsi il sesto posto? O al cospetto della squadra di Valente vedremo il solito Palermo ondivago ed autolesionista che ha fatto dannare i tifosi da mesi? Al termine della sfida di stasera avremo già una significativa risposta ai quesiti posti dal noto quotidiano regionale.