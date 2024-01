Palermo, Gds: “Torna la coppia bunker contro il Modena. Corini ritrova Lucioni e…”

Il ritorno della coppia bunker. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'assetto difensivo del Palermo di Corini in vista del prossimo match al Barbera contro il Modena. Fabio Lucioni, leader tecnico e carismatico del pacchetto arretrato, dovrebbe tornare in campo dal primo minuto dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto ai box, ripristinando quel tandem solido e performante con Pietro Ceccaroni che aveva fatto le fortune dei rosanero nella prime otto giornate. Lasso di tempo in cui il Palermo aveva subito appena quattro reti, riuscendo ad issarsi fino al secondo posto in classifica, ad un solo punto dalla capolista Parma, con ben due match da recuperare. Due totem del ruolo che avevano caratterizzato la sessione estiva del mercato del Palermo nel reparto, rispondendo sul campo alle grandi aspettative riposte su entrambi alla vigilia della stagione. La flessione di rendimento della retroguardia è poi divenuta un vero e proprio crollo dopo l'infortunio di Ceccaroni nella gara interna contro il Brescia. La difesa rosa da quasi imperforabile è divenuta molto vulnerabile, otto gare senza la coppia di centrali difensiva titolare per lo stop di Ceccaroni prima, con Marconi al fianco di Lucioni nell'undici titolare, e quello dell'ex Frosinone poi, con Nedelcearu che ha rilevato il numero cinque formado un inedito tandem con Ceccaroni nelle ultime uscite. Media di reti incassate precipitata vertiginosamente, da 0,5 gol subiti a gara a ben 2, con sedici gol presi in otto match senza il tandem di centrali titolari nel cuore della retroguardia. Corini contro il Modena potrà ritrovare Lucioni e Ceccaroni in campo insieme fin dal fischio d'inizio, nell'auspicio di ritrovare sincronismi e solidità in fase di non possesso e restituire fiducia e sicurezza a tutta la squadra.