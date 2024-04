Palermo, GdS: “Rosanero a passo d’uomo. Ma adesso devono correre”

Il Palermo cerca una vittoria contro la Reggiana per riaccendere la speranza di acciuffare il quinto posto. Nonostante tre pareggi, la squadra non è disperata, ma è consapevole dei gol presi in maniera episodica. La Reggiana è una squadra sotto shock, con qualche assenza importante in difesa. Una vittoria darebbe ai rosanero quasi la certezza dei play off e la possibilità di raggiungere il quinto posto. La priorità è muovere la classifica e dare fiducia alla squadra. Sarà importante fare un passo in più e provare a vincere. Ranocchia potrebbe essere l'uomo in più, ma probabilmente andrà in panchina. La formazione sarà simile a quella che ha affrontato il Parma, con Buttaro a destra e Soleri al posto di Mancuso. Henderson sarà preferito a Segre per le sue abilità nel palleggio e nell'interdizione, ma se Segre dovesse giocare non sarebbe un problema.