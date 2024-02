Palermo, GdS: “Rosa in posizione di decollo, missione vittoria al Garilli oggi”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea giustamente l'importanza della partita di oggi contro la FeralpiSalò e del doppio confronto con Cremonese e Como per capire le reali ambizioni del Palermo in ottica promozione diretta. Nonostante la vittoria all'andata, il Palermo non può permettersi di sottovalutare la FeralpiSalò, che è una squadra completamente diversa rispetto a quella incontrata a inizio stagione. La squadra di Corini dovrà giocare con grande intensità e concentrazione, senza concedere spazi ad un avversario rapido e in fiducia come la compagine di Zaffaroni, che ha segnato 17 gol nelle ultime sette partite. Servirà un Palermo "votato alla sofferenza" e pronto a lottare su ogni pallone. La superiorità tecnica dei rosanero dovrà essere sfruttata al meglio, ma ci vorrà anche grande spirito combattivo per superare la resistenza di una squadra che lotta per la salvezza. L'inserimento di Ranocchia ha portato qualità, ritmo e gamba al centrocampo, mentre in attacco l'unico dubbio riguarda la scelta tra Insigne e Di Mariano sulla fascia destra. In definitiva, la partita di oggi è un test importante per il Palermo: Una vittoria convincente contro la FeralpiSalò darebbe grande slancio alla squadra in vista del rush finale della stagione. C'è da menzionare l'importanza del pubblico del Palermo, che potrebbe giocare un ruolo chiave nel trascinare la squadra alla vittoria, anche in trasferta. La sfida contro i gardesani è un'occasione importante per il Palermo per dimostrare di avere le carte in regola per puntare alla promozione diretta. Con grinta, determinazione e il supporto del pubblico, i rosanero possono ottenere un risultato positivo e alimentare le speranze di un ritorno in Serie A.