Palermo, Gds: “Rosa, falsa partenza. Blackout nei primi tempi, appena tre gol…”

La flessione del Palermo di Corini, che sta vivendo il momento più critico di questa prima parte di stagione, letta grazie al contributo di alcuni interessanti dati statistici pubblicati dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Dopo la sosta è arrivato appena un punto in tre gare, al culmine di prestazioni lacunose e deficitarie in entrambe le fasi di gioco. Un Palermo ben diverso rispetto a quello che aveva chiuso con tre vittorie consecutive il suo mini ciclo p rima della pausa del campionato cadetto per gli impegni delle Nazionali. Il noto quotidiano regionale fa notare come per la terza volta in undici match, il Palermo a Marassi non abbia segnato nei secondi quarantacinque minuti. La capacità di indirizzare e spesso determinare le gare a proprio favore nella ripresa era stato un tratto caratterizzante di Brunori e compagni nella prima parte della stagione. A fare da contraltare, la difficoltà cronica, acuita nelle ultime settimane, di impattare adeguatamente i primi tempi, approcciando al meglio il match e creando condizioni di vantaggio sull'avversario da capitalizzare nel corso della gara. Negli ultimi due mesi il Palermo non ha mai chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco, e le criticità in termini di prestazioni sono emerse in modo palese contro Spezia, Lecco e Sampdoria. Soltanto la Ferapisalò ha segnato meno della squadra di Corini nei primi quarantacinque minuti, la formazione gardesana ha gonfiato la rete avversaria prima dell'intervallo due volte, i rosanero appena tre come Brescia e Sudtirol. Dal quarto d'ora al quarantacinquesimo non solo non arrivato reti all'attivo ma spesso il Palermo subisce gol pesanti dagli avversari, già in quattro occasioni in questo campionato i rosanero sono andati negli spogliatoi sotto nel punteggio.