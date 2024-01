Palermo, Gds: “Rosa divorati dal Cittadella, soliti limiti. Così Serie A è utopia…”

Un ko che rappresenta uno sconfortante passo indietro e rievoca lo spettro della crisi di novembre. La sconfitta del Palermo al Tombolato contro il Cittadella viene analizzata nel dettaglio sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Rosanero che hanno nuovamente palesato i soliti limiti, non riuscendo a mettere in fila tre passaggi una volta sotto nel punteggio, con l'espulsione di Stulac evitabile e prevedibile, secondo il noto quotidiano cartaceo, da scongiurare con una sostituzione del playmaker sloveno nell'intervallo. Con l'intensità e l'aggressività del centrocampo veneto, il rischio che l'ex Venezia incappasse nel secondo giallo nella ripresa era piuttosto elevato. Venti minuti di buona prestazione, poi il nulla cosmico da parte di Brunori e compagni, divorati senza troppi affanni dalla compagine di Gorini. La chance del pari sui piedi di Brunori in avvio di ripresa è parsa frutto del caso, mai il Palermo di Corini ha sciorinato un gioco limpido, ma dopo i segnali di vita evidenziati nel finale del girone d'andata, con le due vittorie al Barbera contro Pisa e Cremonese ed i pari di Parma e Como, ci si attendeva una ripartenza diversa. Era auspicabile vedere una squadra che lottasse strenuamente in uno scontro diretto in chiave playoff, anziché farsi fagocitare dal Cittadella. Si ripropone il tema della condizione fisica, il Palermo ha corso per venti minuti, poi la benzina è sembrata esaurirsi. Problema che non pare risolto dopo la sosta. Classifica peggiorata, il calciomercato sicuramente potrà aiutare, ma giocando così anche solo pensare di poter competere per la Serie A è pura utopia.