Palermo, GdS: “Rosa all’ultima salita. Play-off a un passo, ma quante trappole”

Il Palermo si trova davanti all'ultima salita per raggiungere i play-off, ma ci sono molte trappole da evitare. Attualmente al sesto posto, l'obiettivo minimo è blindare la posizione e poi cercare di arrivare più in alto possibile. Le prossime quattro partite saranno contro squadre posizionate nella parte destra della classifica. Se il Palermo batterà la Reggiana, potrebbe ottenere la certezza matematica di giocare i play-off, a condizione che Pisa e Cittadella perdano le rispettive partite. Il passo successivo sarà cercare di raggiungere il quinto posto, attualmente occupato dal Catanzaro, che dista 4 punti. Tuttavia, il Palermo dovrà anche guardarsi alle spalle, con Brescia e Sampdoria a 6 e 7 punti di distanza. Sarà importante blindare il sesto posto per garantire il primo turno dei play-off in casa. Per raggiungere questo obiettivo, il Palermo avrà bisogno di almeno 7 punti nelle prossime quattro partite. Sarà fondamentale evitare cali di concentrazione e trasformare i pareggi in vittorie. Gli impegni di questa fase finale del campionato metteranno alla prova l'energia, la testa e il cuore della squadra, dimostrando se il Palermo possiede questi elementi necessari per andare avanti nei play-off.