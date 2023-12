Palermo, GdS: “Riflessioni sul mercato, anche Rinaudo rischia? E Grosso…”

"Con Corini in bilico i ragionamenti sul successore diventano inevitabili". Scrive così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sul futuro di Eugenio Corini . Dopo l'ennesima sconfitta in campionato rimediata fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera", il City Group ha scelto di confermare la fiducia al tecnico di Bagnolo Mella. Tuttavia, Corini ed il suo staff si giocheranno tutto nelle prossime sfide decisive contro Parma , Pisa , Como e Cremonese .

Intanto, la nuova direttiva introdotta dalle Leghe B e C, permette alle società di tesserare anche un ex allenatore di un'altra squadra se esonerato entro il 20 dicembre. "In questo senso la volontà del CFG non si discosta da quella palesata al momento dell’arrivo a Palermo, ovvero provare ad aprire un ciclo: ciò esclude l’ipotesi di un traghettatore e fa prendere corpo a quella di un tecnico giovane e di prospettiva, capace di brillare in B come in A. In base a tali ragionamenti un possibile nome è quello di Grosso, [...] mentre perdono quota profili come Iachini e Ballardini", si legge.