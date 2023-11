Palermo, GDS: “Rientra allarme Lucioni. Buttaro si candida a destra”

Le ultime indiscrezioni sulla probabili scelte in difesa di Eugenio Corini, allenatore del Palermo, per la partita contro il Catanzaro.

"Iniziando dalla difesa, non preoccupa più di tanto la sindrome influenzale che ha colpito Lucioni", si legge. L'ex capitano del Frosinone ha svolto un allenamento differenziato nella giornata di ieri ma la sua presenza in campo venerdì sera non pare essere a rischio. Sarà Marconi a completare il tandem difensivo, "per rivedere Ceccaroni, infatti, servirà ancora qualche settimana".