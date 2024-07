Palermo, GdS: “Pierozzi è una telenovela, visite per Gomez. Fella e Buttaro…”

"Pierozzi è una telenovela". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla trattativa tra Palermo e Fiorentina per Niccolò Pierozzi. Chiuso Alexis Blin (LEGGI QUI I DETTAGLI), il direttore sportivo Morgan De Sanctis proverà a risolvere lo stallo creatosi con la Viola per il talentuoso terzino destro classe 2001, "a lungo atteso invano a Livigno". Più defilata la pista che porta a Rodriguez del Peñarol, "mentre in uscita si attendono offerte per Buttaro, che però andrebbe via solo dopo l’arrivo di Lund per non lasciare scoperta la piazzola di terzino sinistro", si legge.