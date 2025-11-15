Palermo, GDS: “Peda: «Siamo arrabbiati, a Chiavari si deve vincere»”

Il polacco in esclusiva a Rgs «Ci siamo parlati e detti le cose in faccia per ripartire»

⚽️ 15 novembre - 07:07

Clima di rabbia, ma anche di determinazione, in casa Palermo. È questo il messaggio lanciato da Patryk Peda, che nell’intervista riportata dal Giornale di Sicilia descrive senza giri di parole lo stato d’animo della squadra dopo la caduta di Castellammare di Stabia. Il difensore parla di un gruppo ferito, consapevole di aver disputato – come lui stesso definisce – una partita davvero negativa contro la Juve Stabia.

Secondo il polacco, la sosta è arrivata nel momento ideale: la squadra aveva bisogno di fermarsi, ricompattarsi e ritrovare quelle certezze che avevano permesso ai rosanero di restare imbattuti nelle prime otto giornate. Peda sottolinea come “certe sfide vadano vinte, perché siamo il Palermo”, chiarendo che tutta l’attenzione è ora rivolta alla prossima gara con l’Entella.

L’articolo mette in evidenza il brusco rallentamento della squadra dopo l’ottimo avvio: dai 15 punti nelle prime sette partite a una serie complicata fatta di tre sconfitte pesanti, un pari sofferto e una sola vittoria nelle successive cinque. Una flessione che lo stesso Peda fatica a spiegare: insiste sul fatto che non sia cambiato nulla rispetto a inizio stagione e che l’unico pensiero debba essere tornare a vincere subito.

In settimana, racconta il quotidiano, non sono mancati confronti diretti nello spogliatoio. Peda lo conferma: “Ci siamo detti le cose in faccia, com’è giusto che sia. Niente alibi”.

Il difensore, che è l’under più utilizzato da Filippo Inzaghi, mostra grande maturità parlando del suo ruolo e del rapporto con Bani, definito un giocatore di qualità ed esperienza da cui può apprendere molto.

Lo sguardo resta poi rivolto al prossimo impegno contro l’Entella, un match che Peda giudica insidioso anche per la superficie sintetica: servirà, ribadisce, una prestazione importante.

Fondamentale, secondo il difensore, sarà il sostegno della piazza: pur consapevole della rabbia dei tifosi, ribadisce che solo restando uniti squadra e ambiente potranno superare il momento complicato.