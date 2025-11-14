Nel panorama rosanero, soltanto Joel Pohjanpalo e Bartosz Bereszynski hanno risposto presente alle rispettive Nazionali. L’articolo sottolinea come il cammino dei due sia assai diverso, pur condividendo lo stesso girone.
Palermo, GDS: “Pohjanpalo e Bereszynski in campo con le Nazionali”
Polonia – Missione più agevole—
Per Bereszynski, il quadro sembra decisamente più favorevole. La Polonia affronta l’Olanda a Varsavia, in una gara dove agli arancioni «basta un punto» per qualificarsi al Mondiale 2026. I polacchi, invece, restano avvantaggiati nella corsa ai play-off, soprattutto per la differenza reti, attualmente «a +6».
Il terzino, parlando ai media locali, ha spiegato che la convocazione «mi ha dato tanta energia positiva», aggiungendo che Palermo rappresenta ormai «la mia nuova casa
Finlandia – Un’impresa quasi impossibile
Molto più complesso il percorso di Pohjanpalo. Pur affrontando la modesta Malta, la Finlandia deve vincere con un largo margine e sperare che la Polonia perda entrambe le gare. La differenza reti, infatti, li penalizza pesantemente: sono a «-5».
Dopo la partita odierna, Pohjanpalo potrebbe scendere in campo in amichevole contro Andorra, anche se – come riportato – non è escluso che venga risparmiato in vista del campionato.
Nota su Joronen—
Viene ricordato anche che Jesse Joronen era stato convocato, ma è tornato in Sicilia per precauzione.
