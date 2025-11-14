mediagol palermo Palermo, GDS: “Pohjanpalo e Bereszynski in campo con le Nazionali”

Rassegna Stampa

Palermo, GDS: “Pohjanpalo e Bereszynski in campo con le Nazionali”

Palermo
I due calciatori dei rosanero scenderanno oggi in campo
⚽️

Nel panorama rosanero, soltanto Joel Pohjanpalo e Bartosz Bereszynski hanno risposto presente alle rispettive Nazionali. L’articolo sottolinea come il cammino dei due sia assai diverso, pur condividendo lo stesso girone.

Polonia – Missione più agevole

—  

Per Bereszynski, il quadro sembra decisamente più favorevole. La Polonia affronta l’Olanda a Varsavia, in una gara dove agli arancioni «basta un punto» per qualificarsi al Mondiale 2026. I polacchi, invece, restano avvantaggiati nella corsa ai play-off, soprattutto per la differenza reti, attualmente «a +6».

Il terzino, parlando ai media locali, ha spiegato che la convocazione «mi ha dato tanta energia positiva», aggiungendo che Palermo rappresenta ormai «la mia nuova casa

Finlandia – Un’impresa quasi impossibile

Molto più complesso il percorso di Pohjanpalo. Pur affrontando la modesta Malta, la Finlandia deve vincere con un largo margine e sperare che la Polonia perda entrambe le gare. La differenza reti, infatti, li penalizza pesantemente: sono a «-5».

Dopo la partita odierna, Pohjanpalo potrebbe scendere in campo in amichevole contro Andorra, anche se – come riportato – non è escluso che venga risparmiato in vista del campionato.

 Nota su Joronen

—  

Viene ricordato anche che Jesse Joronen era stato convocato, ma è tornato in Sicilia per precauzione.

Leggi anche
Giornale di Sicilia: “Bani crede ancora nel Palermo «Momento duro, ma non è finita»”
Corriere Dello Sport: “Il silenzio di Pohjanpalo ora a Palermo fa rumore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA