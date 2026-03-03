Palermo, GDS: “Non c’è Bani? Che sofferenza per i rosa”

Il capitano finora ha saltato cinque partite e in tre occasioni sono arrivati ko

⚽️ 3 marzo - 07:59

Il Giornale di Sicilia accende i riflettori sull’assenza di Bani, sottolineando come per il Palermo esista “una difesa con Bani e una senza Bani”. La sconfitta contro il Pescara non viene letta come un episodio isolato, ma come la conferma di un dato che trova riscontro nei numeri e nell’equilibrio complessivo della squadra.

Il quotidiano spiega che il discorso non si limita all’aspetto tecnico. Bani non è soltanto un riferimento nella linea arretrata, ma rappresenta anche una guida carismatica, uno dei leader dello spogliatoio, capace di orientare i compagni nei momenti più delicati della gara. La sua assenza per sindrome influenzale nell’ultima trasferta si è fatta sentire sotto diversi punti di vista, incidendo su solidità e gestione delle fasi critiche.

Finora il difensore ha saltato cinque partite tra problemi fisici, squalifica e l’ultimo forfait. Il bilancio senza di lui, evidenzia il giornale, è decisamente inferiore rispetto al rendimento abituale: una sola vittoria al Barbera contro il Padova, un pareggio interno con il Modena e tre sconfitte, maturate contro Catanzaro, Monza e ancora Pescara. In totale appena quattro punti su quindici disponibili, un bottino che stride con il cammino stagionale dei rosanero.

Non solo risultati: i due gol incassati in Abruzzo hanno fatto perdere al Palermo il primato di miglior difesa del campionato, che fino a pochi giorni prima rappresentava uno dei punti di forza più solidi della stagione. Un segnale che, secondo il Giornale di Sicilia, conferma quanto il peso specifico di Bani vada oltre la semplice presenza in campo e incida in modo determinante sugli equilibri della squadra.