Giornale di Sicilia: “Palermo, le trasferte un handicap per la A”

A Pescara un’altra giornata negativa, nelle 13 gare esterne raccolti 18 punti. E ora arrivano pure gli scontri diretti

⚽️ 3 marzo - 07:57

Il Giornale di Sicilia analizza con toni critici il momento del Palermo, sottolineando come il rendimento lontano dal Barbera stia diventando un vero e proprio handicap nella corsa alla Serie A. La sconfitta di Pescara viene descritta come il punto più basso di un percorso esterno già costellato da segnali d’allarme, tra pareggi di troppo e occasioni mancate contro avversari di bassa classifica.

Il quotidiano evidenzia come tra i rosa e le prime tre della graduatoria esista ormai “un margine difficile da colmare”, certificato soprattutto dal confronto dei numeri in trasferta: i 18 punti raccolti dalla squadra di Inzaghi fuori casa rappresentano il peggior bottino tra le prime quattro. Molto meglio hanno fatto Frosinone, Venezia e Monza, ma anche Modena e Cesena hanno saputo ottenere di più lontano dalle mura amiche.

L’articolo insiste sulla dicotomia tra il Palermo visto in viale del Fante — una squadra definita quasi “macchina da guerra”, attenta e concentrata — e quello che si trasforma in “brutto anatroccolo” in trasferta. A Pescara, dopo il vantaggio firmato da Pohjanpalo, la gara sembrava poter prendere tutt’altra direzione; invece, scrive il giornale, dal gol in poi i rosanero sono “spariti dal campo”, lasciando spazio a una versione fragile e discontinua, già intravista in precedenti passaggi a vuoto.

Preoccupa soprattutto l’incapacità di gestire il vantaggio: contro il Pescara è arrivata la prima sconfitta stagionale dopo essere passati avanti. Se al Ferraris la rimonta subita era stata almeno in parte tamponata con un recupero nel finale, stavolta la reazione non c’è stata. Un confronto impietoso, secondo il quotidiano, con quanto fatto dal Frosinone a Catanzaro, capace di ribaltare una situazione complicata contro una squadra in salute.

Il problema, sottolinea il Giornale di Sicilia, non riguarda solo la classifica ma anche l’atteggiamento. Con sei trasferte ancora da giocare — molte delle quali contro le prime della classe — presentarsi con l’approccio visto all’Adriatico rischierebbe di compromettere non solo la rincorsa diretta, ma anche l’eventuale cammino nei play-off. Per questo le prossime due gare, contro il Mantova e poi a Carrara, diventano decisive per dimostrare che quella di Pescara, come l’ha definita Inzaghi, è stata soltanto “una giornata storta”.