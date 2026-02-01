Palermo, GDS: “Le Douaron: «Segnare è sempre un piacere»

Le Douaron trascina il Palermo: gol decisivo a Bari, dieci risultati utili e sogno promozione vivo

⚽️ 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 08:44)

Il volto della serata di Bari è senza dubbio Jeremy Le Douaron, tornato decisivo nel momento più delicato della partita. Dopo aver sfiorato il gol nel primo tempo con un sinistro uscito di poco, il francese ha trovato la rete che ha rotto l’equilibrio nella ripresa, svettando di testa sul cross preciso di Ceccaroni. Un gol pesante, che ha indirizzato un match fondamentale per il Palermo.

L’attaccante rosanero non ha nascosto la propria soddisfazione, sottolineando come segnare con questa maglia sia sempre motivo di gioia personale e collettiva. La sua rete non è stata solo bella, ma soprattutto liberatoria: ha sbloccato una gara complicata e permesso alla squadra di giocare con maggiore serenità. Per Le Douaron l’obiettivo resta chiaro, aiutare il gruppo nel miglior modo possibile, condividendo il merito con i compagni.

Contro il Bari, il feeling è ormai speciale. Quella del San Nicola è infatti la terza rete consecutiva segnata ai galletti nelle ultime tre sfide, una continuità che conferma come la squadra pugliese sia diventata, numeri alla mano, la “vittima preferita” del francese. Anche all’andata era stato lui ad aprire le marcature, a dimostrazione di una particolare sintonia con questo tipo di partite.

La vittoria per 0-3 ha soddisfatto Le Douaron anche per l’equilibrio mostrato dal Palermo: solidità difensiva, porta inviolata e concretezza offensiva. Aspetti che raccontano una squadra cresciuta e consapevole del proprio percorso, soprattutto dopo le difficoltà incontrate nelle recenti trasferte chiuse con una serie di pareggi.

Il successo di Bari interrompe infatti un digiuno esterno che durava da tempo e permette ai rosa di restare stabilmente nelle zone alte della classifica. Un aspetto che il numero 21 considera fondamentale, perché i punti lontano dal Barbera pesano doppio nella corsa ai vertici.

Il momento positivo è certificato anche dai numeri: dieci risultati utili consecutivi, frutto di vittorie e pareggi che non arrivano per caso. Secondo Le Douaron, alla base c’è il lavoro quotidiano e la chiarezza delle idee trasmesse da Filippo Inzaghi, con la squadra determinata a lottare fino in fondo per l’obiettivo stagionale.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida contro l’Empoli, altra tappa delicata del cammino. Il francese sa che sarà una gara complicata e per questo chiama a raccolta il pubblico rosanero, convinto che il supporto dei tifosi possa fare la differenza nel continuare questo percorso vincente.