Palermo, occhi su Fabio Depaoli della Sampdoria: Diakitè possibile pedina di scambio

Secondo Il Secolo XIX, il Palermo avrebbe messo gli occhi su Fabio Depaoli, esterno destro della Sampdoria, e tra le parti ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi.