Palermo, occhi su Fabio Depaoli della Sampdoria: Diakitè possibile pedina di scambio
Secondo Il Secolo XIX l'esterno della Sampdoria, Fabio Depaoli, avrebbe attirato l'interesse del Palermo. L'idea è di uno scambio con Diakitè
L’idea del direttore sportivo Carlo Osti sarebbe quella di provare a impostare l’operazione su uno scambio, mettendo sul tavolo Salim Diakitè, giocatore in uscita dal club rosanero. Una soluzione che potrebbe soddisfare entrambe le società, inserendosi nel più ampio valzer di mercato che coinvolge la Sampdoria in questa fase di rinnovamento della rosa.
