Palermo, GDS: “La marcia torna da promozione, è già record di punti nell’era City”

Palermo, numeri da promozione: miglior avvio dell’era CFG e sogno Serie A che prende forma

⚽️ 14 dicembre - 09:56

Il Giornale di Sicilia evidenzia come il Palermo stia viaggiando a un ritmo paragonabile alle stagioni culminate con la promozione. Dopo 16 giornate, i rosanero possono vantare la miglior partenza da quando il club è sotto la gestione del City Football Group, pur con la consapevolezza che il cammino verso la Serie A richiede continuità e la capacità di reggere il confronto con rivali di alto livello.

Con Filippo Inzaghi in panchina, il Palermo ha raggiunto quota 29 punti. Un bottino che, nell’era dei tre punti a vittoria, è stato superato solo in tre occasioni: nel 2003/04, nel 2013/14 e nel 2018/19. Le prime due stagioni portarono al salto di categoria, mentre l’ultima fu segnata da eventi extra-campo che cancellarono il risultato sportivo.

Il quotidiano sottolinea anche il netto passo in avanti rispetto alle precedenti stagioni targate CFG: dieci punti in più rispetto al 2022/23, quattro in più del 2023/24 e sei rispetto al 2024/25 dopo lo stesso numero di partite. Un progresso che viene legato anche alla scelta dell’allenatore.

Guardando al passato, infatti, Inzaghi ha già dimostrato di saper costruire squadre da promozione: alla 16ª giornata aveva collezionato 37 punti con il Benevento nel 2019/20 e 34 con il Pisa nella scorsa stagione. Numeri che alimentano fiducia, pur senza abbassare la guardia.

Ora l’obiettivo è chiudere l’anno con risultati di prestigio contro Avellino e Padova. Se il Palermo saprà confermare quanto mostrato nelle ultime tre gare, conclude il Giornale di Sicilia, allora pensare in grande non sarà più un tabù.