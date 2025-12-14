Giornale di Sicilia: “Gol spacca partita e pesanti, Le Douaron adesso incide”

Il francese è stato decisivo contro la Sampdoria e per la terza volta in stagioneha sbloccato il punteggio. Ripagata pure la fiducia di Superpippo

⚽️ 14 dicembre - 09:54

Il Giornale di Sicilia celebra la terza vittoria consecutiva in campionato del Palermo, un traguardo che mancava da quasi due anni e che porta una firma ben precisa: Jeremy Le Douaron. L’attaccante francese, arrivato dal Brest con grandi aspettative, ha attraversato una fase di adattamento complessa tra Serie B e calcio italiano, prima di diventare oggi una pedina centrale nello scacchiere di Filippo Inzaghi.

Il quotidiano sottolinea come il numero 21 si sia guadagnato sul campo un ruolo di primo piano, convincendo l’allenatore a puntare su di lui anche a scapito di giocatori dal peso specifico importante come Matteo Brunori. La fiducia è stata ripagata con prestazioni concrete e, soprattutto, decisive.

Emblematica la rete contro la Sampdoria, che ha regalato tre punti pesantissimi ai rosanero: un episodio risolto con una giocata individuale, nell’uno contro uno che ha spezzato l’equilibrio della gara. Non è un caso isolato: Le Douaron ha già dimostrato più volte di saper “stappare” le partite bloccate.

L’articolo ricorda come il francese abbia segnato anche contro Empoli e Bari, sempre aprendo le marcature, oltre a precedenti altrettanto significativi: dal gol decisivo al Bari nel match di Santo Stefano della scorsa stagione, fino alla zampata vincente contro la Juve Stabia al Barbera.

Proprio lo stadio di casa viene indicato come il palcoscenico ideale per l’ex Brest, capace di esaltarsi davanti al pubblico rosanero. Un pubblico che, dopo le iniziali perplessità legate all’investimento importante dell’estate 2024 – quando il direttore sportivo era Morgan De Sanctis – oggi si è completamente ricreduto, sostituendo i mugugni con applausi convinti.

La conclusione del Giornale di Sicilia è chiara: oggi è difficile immaginare un Palermo senza Le Douaron in attacco. Accanto a Pohjanpalo, Inzaghi ha trovato un’altra fonte di gol e di soluzioni decisive, un fattore che può fare la differenza nella corsa ai vertici del campionato.