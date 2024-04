Palermo, GdS: “In casa solo un dispiacere. All’andata fu un trionfo”

I precedenti tra Palermo e Reggiana. Il bilancio è in positivo per quanto concerne la compagine rosanero di Michele Mignani.

Il Palermo cerca una vittoria per riaccendere l'entusiasmo dopo una serie di delusioni. Storicamente, il Palermo è sempre stato superiore alla Reggiana, con solo una vittoria della squadra ospite a Palermo nella stagione 1958-59. In totale, ci sono stati 34 incontri tra le due squadre, con 11 vittorie del Palermo, 17 pareggi e 6 vittorie della Reggiana. Tuttavia, nel match di andata di questa stagione, la Reggiana ha perso per 3-1. Al Barbera, lo stadio del Palermo, ci sono stati 16 incontri tra le due squadre, con 8 vittorie del Palermo, 7 pareggi e solo una vittoria della Reggiana. L'ultimo incontro tra le due squadre al Barbera è stato nella Coppa Italia della scorsa stagione, con il Palermo che ha vinto per 3-2 grazie a una tripletta di Brunori, che è anche un ex giocatore della Reggiana.