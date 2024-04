Palermo, GdS: “Henderson sale, Segre scende. Mignani cambia a centrocampo”

Il tecnico del Palermo, Mignani, ha apportato dei cambiamenti significativi alla squadra, incluso il cambio di Henderson come titolare a scapito di Segre. Mignani sta cercando di trovare un equilibrio tattico e ha dato fiducia a nuovi giocatori. Henderson ha beneficiato di questi cambiamenti, mentre Segre è stato relegato in panchina. Con l'ex allenatore Corini, Segre era considerato un elemento chiave della squadra, ma con Mignani non è riuscito a fare la differenza. Ora toccherà a lui dimostrare il suo valore.