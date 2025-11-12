Palermo, GDS: “Giovane e Veroli fuori dai radar, ma ora sperano in una chance”

Giovane e Veroli, le riserve che sognano il riscatto: Inzaghi valuta nuove soluzioni per rilanciare il Palermo

⚽️ 12 novembre - 08:12

Nel momento più complicato della stagione del Palermo, potrebbero aprirsi spiragli per chi finora ha avuto poco spazio. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, con le gerarchie in discussione e Inzaghi alla ricerca di nuove soluzioni, anche i giocatori finora ai margini possono sperare in una chance.

Tra questi c’è Giovane, arrivato dall’Atalanta Under 23, che finora ha collezionato appena quattro presenze e poco più di novanta minuti complessivi. L’ultima apparizione risale alla trasferta contro lo Spezia, dove fu protagonista sfortunato con una deviazione decisiva, poi risultata indolore. Da allora, cinque partite senza scendere in campo, nonostante il centrocampo rosanero non stia attraversando il suo periodo migliore.

Situazione simile, ma con contorni diversi, per Veroli. Anche lui non gioca dalla sfida vinta contro lo Spezia, in cui aveva sostituito lo squalificato Ceccaroni. Nel suo caso, però, la concorrenza è più definita: il numero 32 deve aspettare il suo momento alle spalle di un titolare considerato fondamentale da Inzaghi.

L’ex Sampdoria, però, ha lasciato buone impressioni quando è stato chiamato in causa e durante la sosta proverà a convincere il tecnico a concedergli più spazio, magari anche in un ruolo diverso da quello di braccetto di sinistra.

In un periodo in cui il Palermo è alla ricerca di nuove energie e soluzioni, conclude il quotidiano, la freschezza e la motivazione di elementi come Giovane e Veroli potrebbero rappresentare un’arma utile per rilanciare la squadra.