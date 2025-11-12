Giornale di Sicilia: “Trequartista, mezzala o play? Palermo, rebus Palumbo”

Il n. 5 è stato utilizzato sia nei due davanti che in mediana, ma il contributo è stato limitato. In regia serve più qualità, possibile un suo spostamento in quel ruolo

⚽️ 12 novembre - 08:07

Il Palermo aspetta ancora il vero Palumbo. Il centrocampista arrivato in estate dal Modena non è ancora riuscito a imporsi come punto di riferimento nel cuore del gioco rosanero, quella zona del campo in cui servono qualità, visione e coraggio.

Accolto con grandi aspettative per la sua capacità di unire quantità e tecnica, il numero 5 rosanero finora ha mostrato soltanto a tratti le qualità che avevano convinto la società a puntare su di lui. L’assist contro il Südtirol e la buona prova con il Pescara avevano fatto intravedere le sue potenzialità, ma non sono bastati per dargli continuità e incisività.

Il suo rendimento altalenante potrebbe dipendere anche da un ruolo non ancora ben definito: Palumbo è stato impiegato tra trequarti e mediana, senza però trovare ancora la posizione ideale. Eppure, come sottolinea il quotidiano, è un giocatore capace di cambiare il ritmo della gara con una sola giocata, un filtrante o un tiro dalla distanza.

I numeri del biennio a Modena parlano chiaro: 16 gol e 13 assist in due stagioni, un bottino da centrocampista di alto livello. Proprio quei risultati avevano spinto il Palermo a investire su di lui, immaginandolo come il fulcro tecnico della squadra, in grado di garantire equilibrio e imprevedibilità.

Ora, però, serve che Palumbo torni a essere quel giocatore totale che aveva incantato in gialloblù. Con la squadra che fatica a trovare fluidità e continuità di rendimento, la sua creatività e la sua visione di gioco potrebbero essere la chiave per rilanciare il motore rosanero.

Non è escluso che Inzaghi possa riposizionarlo in un ruolo diverso: da play basso per dare ordine e tempi alla manovra, o più avanzato, come sottopunta, per sfruttarne le doti di rifinitore e finalizzatore.

Con la stagione ormai nella fase decisiva, il Palermo ha bisogno della versione migliore di Palumbo, del suo talento e della sua personalità per ritrovare slancio. È arrivato il momento, scrive il Giornale di Sicilia, che diventi davvero “il cervello e il cuore” della squadra.