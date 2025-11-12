Palermo, solo 15 gol quest’anno: serve l’apporto di capitan Brunori

Sebbene sia ancora prematuro affermarlo, il Palermo non sembra all'altezza delle ambizioni della vigilia, che lo vedevano in lotta per le posizioni cruciali del torneo come lo dimostrano le già tre sconfitte nelle prime dodici gare, e le sette lunghezze che distano la squadra di Inzaghi dal Monza, questa in forma smagliante dopo aver conquistato sei vittorie consecutive. Ancor più preoccupante è il numero ridotto di quindici reti segnate - tra cui cinque nella serata del centiventicinquesimo anniversario contro il Pescara - per via di una manovra laboriosa, di un poco filtro con il centrocampo, e da poco apporto da parte degli attaccanti rosanero. In tal senso, è venuto a mancare anche il solito contributo di Matteo Brunori, che, dopo aver siglato settantacinque gol in quattro annate, nella stagione corrente sembrerebbe non aver trovato ancora la sua miglior condizione. Il classe 1994, autore di una sola rete fino a questo momento, è partito da titolare in sei occasioni, non incidendo particolarmente con prestazioni opache: poche occasioni create, smarrimento nel gioco, imprecisione nelle conclusioni, e difficoltà fisica e mentale. Nelle restanti sei sfide, Filippo Inzaghi gli ha preferito Jeremy Le Doauron, anche egli non proprio brillante nelle performance.