Palermo, Gds: “Difesa nei guai senza Ceccaroni, Corini vuole solidità a Como…”

Difesa che scricchiola sensibilmente e partite che si complicano per il Palermo di Eugenio Corini. Solidità della retroguardia e compattezza corale in fase di non possesso erano state prerogative virtuose e preponderanti della compagine rosanero nelle prime otto giornate di campionato. Tratto caratterizzante alla base del secondo posto in classifica ad una sola lunghezza dal Parma, con due gare ancora da recuperare e la prospettiva di conquistare il primato. Molto è cambiato da quel preciso momento storico, basta dare un'occhiata al numero complessivo dei gol incassati da Lucioni e compagni per comprendere nel dettaglio l'involuzione evidente del reparto arretrato. Delle diciotto reti incassate fin qui da Pigliacelli, il Palermo ne ha subite appena quattro nelle prime otto gare e addirittura quattordici nelle successive nove sfide. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma su questa criticità, una tra le tante che hanno zavorrato il percorso del Palermo nell'ultimo frangente di crisi, facendo perdere fiducia, consenso e varie posizioni in classifica alla formazione rosanero. Il noto quotidiano cartaceo individua nell'infortunio di Pietro Ceccaroni contro il Brescia un momento spartiacque. La successiva assenza del centrale ex Venezia al fianco di Lucioni è coincisa con l'improvvida fragilità difensiva che il Palermo ha mostrato negli ultimi due mesi, lacuna che è costata tanti punti alla squadra guidata da Eugenio Corini. Preoccupante il dato relativamente alle ultime tre gare, Catanzaro, Parma e Pisa, con ben sette reti incassate, con due gol in pochi minuti subiti sia nel recupero del Tardini contro la compagine di Pecchia, sia nell'avvio di ripresa contro il Pisa, in entrambe le circostanze i rosanero hanno dilapidato in un'inezia un doppio vantaggio. Corini spera di ritrovare attenzione, lucidità e solidità al Sinigaglia, consapevole che senza compattezza ed equilibri collettivi in fase di non possesso sarà molto complicato fare punti al cospetto del Como di Fabregas, attualmente terzo in classifica e autorevole candidato in chiave playoff.