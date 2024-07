Palermo, GdS: “De Sanctis adesso al lavoro sul fronte cessioni”. Le ultime

Non solo trattative in entrata ( QUI LE ULTIME ). Il direttore sportivo Morgan De Sancris adesso dovrà operare in uscita, trovando sistemazione per quei giocatori attualmente fuori dal progetto tecnico. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", i più vicini alla cessione sarebbero Damiani e Fella, "sebbene per chiudere le trattative rispettivamente con Pescara e Cavese manchino ancora alcuni dettagli, che non dovrebbero tuttavia incidere sulla buona riuscita dell’affare", si legge.

Broh e Devetak, che non sono partiti per Manchester e proseguono la preparazione in quel di Palermo, sarebbero in attesa di proposte dalla Serie C o dall'estero. "Non è da escludere che, in mancanza di movimenti, si arrivi alla risoluzione del contratto con un anno di anticipo, come avvenuto ad agosto 2023 con Crivello". Per Stulac, invece, è probabile che si aspetti la guarigione dall'infortunio, mentre Nedelcearu e Buttaro potrebbero essere ceduti in Serie B, in una realtà in cui troverebbero maggiore spazio. Per quanto riguarda Corona, il classe 2004 sarà ceduto in prestito in una squadra in cui potrà farsi le ossa. Graves e Saric? "Sarà il Palermo a decidere, presumibilmente al termine del ritiro. Se daranno buoni segnali, continueranno in rosanero, altrimenti potrebbero essere ceduti", conclude il noto quotidiano.